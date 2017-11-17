Признавшего пьяным сбитого в Балашихе ребенка врача отстранили от должности

Врача Железнодорожного отделения ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого насмерть в Балашихе мальчика, отстранили от должности. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Петренко отметила, что Клейменова обвиняют в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). По словам представителя ведомства, следствие установило, что именно Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе.

«Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено», — отмечает Петренко.

При этом из сообщения пресс-секретаря Басманного районного суда Москвы Юноны Царевой, опубликованного в телеграме, следует, что речь идет о временном отстранении Михаила Клейменова от работы на время следствия.

Ранее суд в Подмосковье приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе. Суд также взыскал с нее 2,5 млн рублей компенсации морального вреда.

Напомним, смертельное ДТП произошло 23 апреля этого года. Ольга Алисова сбила насмерть 6-летнего Алексея Шимко. Трагедия произошла, когда он возвращался с прогулки домой.