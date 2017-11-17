Вскрывшим себе вены на заседании в Мосгорсуде продлили арест

Пятерых обвиняемых в хулиганстве мужчин, которые ранее пытались вскрыть себе вены на заседании в Мосгорсуде, не стали госпитализировать, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

«В отношении Умара-Хами Идрисова, Рамбека Мусрапилова, Шамхана Абдуева, Абдулы Сатабаева, Шамиля Садуева, Асалана Махмутмерзаева продлен срок ареста до 18 января. Всех их в настоящее время доставляют в следственный изолятор», — сказала Солопова.

Ранее в пятницу обвиняемые пытались вскрыть вены во время заседания в Мосгорсуде. Адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев уточнил, что они находятся под стражей с 2015 года. По его словам, «у них уже просто не выдержали нервы, это было от безысходности».

По данным Интерфакса, обвиняемые проходят по делу о драке, которая произошла в ресторане «Тануки» в Москве в августе 2015 году. Между посетителями возник конфликт. Один из сотрудников заведения был ранен в ногу. Всего по этому делу были задержаны 13 человек.