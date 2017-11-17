Транслятор «Радио Спутник» зарегистрировался в качестве иноагента в США

В американском Минюсте компания Restor Translator LLC, которая транслирует сигнал «Радио Спутник» в США, встала на учет в качестве иностранного агента . Об этом сообщает проект «Открытые медиа».

Документ о регистрации в качестве иноагента датируется 15 ноября. В переписке с Минюстом, сказано, что Reston Translator не согласна с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента, так как не выполняет его функции, однако она подчиняется требованию министерства.

Минюст США указывает, что июня 2017 года Reston Translator выступает «наемным работником в области распространения информации» для медиагруппы «Россия сегодня».

«Открытые медиа» ссылаются на документы, согласно которым «Россия сегодня» платила Reston Translator по 30 тысяч долларов в месяц за трансляцию FM-сигнала. За 2017 год компания получила от российского холдинга порядка 180 тысяч долларов.

13 ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента в США. Этому предшествовало предостережение Минюста в случае отказа арестовать руководителя RT вместе со всеми счетами компании.

В ответ Госдума приняла поправку, согласно которой Минюст сможет признавать иностранными агентами зарубежные СМИ, которые попадают под определения «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве» и «иностранные структуры без образования юридического лица», получающие деньги от иностранных источников.

Уведомление о новых поправках получили «Настоящее время», «Радио Свобода», «Idel. Реалии» и «Голос Америки».

Напомним, что «Радио Спутник» (Sputnik) входит в государственную медиагруппу «Россия Сегодня». Среди других ресурсов группы — «РИА Новости», «Прайм», «Р-Спорт», «РИА Недвижимость», «РИА Рейтинг», «ИноСми»