Владелец РБК Березкин заинтересовался покупкой «Делового Петербурга»

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин, который в сентябре приобрел контрольный пакет акций в холдинге РБК, заинтересовался покупкой издания «Деловой Петербург». Об этом The Bell рассказали два источника, близких к петербургскому изданию.

По словам собеседников The Bell, акционеры «Делового Петербурга» заинтересованы в сделке, поскольку это «хоть какая-то гарантия защиты от [бизнесмена Евгения] Пригожина и других интересантов».

В конце октября «Новая газета» узнала о планах миллиардера Евгения Пригожина по покупке двух петербургских СМИ — «Фонтанки» и «Делового Петербурга». По данным собеседников «Новой», на людей, имеющих вес в принятии решений по судьбе изданий, было оказано давление. Им предложили продать Пригожину «Фонтанку» и «Деловой Петербург».

Сам Пригожин, комментируя публикацию «Новой газеты», сказал РИА-Новостям, что не планирует покупать эти издания. «Таких планов у меня нет», — заявил миллиардер.

Напомним, 16 июня владелец группы ЕСН Григорий Березкин, которому также принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro, подтвердил покупку контроля в холдинге РБК, который до этого принадлежал бизнесмену Михаилу Прохорову.