Белгородского имама приговорили к 8,5 годам колонии за содействие терроризму

Имама Белгородской мусульманской религиозной организации в составе Духовного управления мусульман России Физули Исмаилова приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в содействии терроризму. Об этом сообщила пресс-секретарь Московского окружного военного суда Ирина Жирнова, передает Интерфакс.

Суд вынес такое решение с учетом предыдущего приговора: в мае прошлого года Исмаилова приговорили к трем годам колонии за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

Суд установил, что 36-летний имам неоднократно проводил проповеди об «очищении ислама от многобожников», призывал к джихаду, построению «исламского государства Халифат», а также призывал оказывать финансовую помощь сторонникам «Исламского государства» (ИГ, организация признана в России террористической и запрещена).

Кроме этого, суд установил, что имам призывал людей выезжать в Сирию для участия в военных действиях на стороне ИГ. В частности, в 2013 году в Сирию выехал завербованный имамом мужчина, однако позднее он осознал «ошибочность навязанной Исмаиловым идеологии» и вернулся в Россию.

Исмаилов не признал свою вину. По его словам, он проводил только мирные проповеди и религиозные обряды. «Однако его позиция была опровергнута в ходе судебного процесса показаниями ряда свидетелей и другими доказательствами по делу», — заключила Жирнова.