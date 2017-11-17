Новая газета

В Британии легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом

Общество

В британском графстве Бакингемшир легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Авария произошла над лесным массивом в районе деревни Уаддесдон.

Представители спасательных служб графства и города Беркшира не могут назвать количество пострадавших.

К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб.

Теги:
великобритания, самолеты, авиакатастрофа
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