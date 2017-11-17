В Британии легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом

В британском графстве Бакингемшир легкомоторный самолет столкнулся с вертолетом. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Авария произошла над лесным массивом в районе деревни Уаддесдон.

Still at the cordon after today's mid-air collision close to Waddesdon Hill pic.twitter.com/sA5yUjALTb — Hayley O'Keeffe (@misshoknews) November 17, 2017

Представители спасательных служб графства и города Беркшира не могут назвать количество пострадавших.

К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб.