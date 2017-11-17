В Аргентине пропала подлодка с 44 членами экипажа

Подлодка национальных военно-морских сил Аргентины San Juan с 44 военнослужащими на борту перестала выходить на связь, судно вышло из порта Ушуая и поплыло в порт Мар-дель-Плата. Об этом говорится в твиттере ВМС Аргентины.

«Мы расследуем причины, по которым лодка перестала выходить на связь. Если они касаются средств связи, то она должна была всплыть», — заявил официальный представитель аргентинского флота Энрике Балби.

По его словам, у экипажа достаточно продовольствия, чтобы провести в море еще несколько дней. На поиски подлодки отправились военные корабли и самолеты, добавил Балби.

Судно последний раз видели в бухте Сан Хорхе, в 432 км от берега, в последний раз подлодка выходила на связь в среду, 15 ноября, в 7:30 утра по местному времени.

San Juan модет автономно плавать в течение 30 суток, его максимальная скорость составляет 25 узлов. Предельная глубина погружения равно 300 м. Лодка заправляется дизельным топливом. Суда такого типа строили в 1980-х годах.