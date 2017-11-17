Путин приказал уволить около 300 человек из Вооруженных сил в 2018 году

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в 2018 году, она составит 1 902 758 человек, что на 293 человека меньше, чем в 2017 году. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, число военнослужащих из общего количества всех работников равно 1 013 628, как и в 2017 году.

В указе прописано, что предыдущие указы (от 28 марта 2017 года и 8 июля 2016 года) «о штатной численности ВС» следует признать устаревшими и отменить их действие.

Напомним, правительство внесло поправки в бюджет, которые касаются повышения окладов военных в 2018-2020 годах. На это потребуется около 300 млрд рублей. В 2018 году из бюджета должны выделить на эти цели 67 млрд рублей, в 2019 — 83,9 млрд, а в 2020 году — оставшуюся сумму в 148,4 млрд рублей.