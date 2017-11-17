«Новой газете» стало известно о смертях рабочих на объекте МИД за рубежом

Как минимум два человека погибло на строительстве посольства России в Панамской Республике. Информацию об этом «Новой газете» подтвердили рабочие и их родственники. О нарушениях при строительстве объекта МИДа читайте в расследовании «Новой газеты».

Как стало известно изданию, подрядчик МИДа под видом туристов отправлял рабочих из России строить здание посольства России в Панамской Республике. Там рабочие столкнулись с болезнями и задержками зарплаты.

По информации «Новой», для двух рабочих туристическая поездка закончилась смертью. На объекте строительства одновременно находится до 150 рабочих.

Строительство на объекте ведет ЗАО «Ремстрой-Алексс». Рабочих со стажем работы не менее пяти лет нанимали в Москве. В офисе компании с ними заключали договоры и отправляли на работу в Панамскую Республику. Документ был составлен таким образом, что работники якобы находятся в Москве. Платить рабочим обещали по 1200 долларов в месяц, однако большинство людей так и не получили зарплату.

По информации «Новой», 5 октября от сердечного приступа на объекте умер электромонтажник Сергей Скотников. Как сообщила «Новой» вдова Скотникова, стоимость перелета тела ее супруга в Москву оплатила страховая компания, работодатель платить ничего не стал.

Изначально строительство должно было быть завершено к 2008 году. Позже его продлили до 2015 года, но строительство проекта до сих пор не завершено. На объекте менялись подрядчики: сначала посольство в Республике Панама строила компания «Стройматериалинторг», потом —«Ремстрой-Алексс».

Один из сотрудников, работавший в компании в то самое время, когда та строила посольство в Панаме, подтвердил: объект был передан «Ремстрой-Алексс» из-за того, что заказчик — департамент капитального строительства и собственности за рубежом МИДа увеличил объемы работ на треть.

— Появились новые работы, которые мы не согласились делать бесплатно, — пояснил он. — Нас хотели заставить делать их бесплатно, но мы отказались.

По данным СПАРКа, совладельцами компании «Ремстрой-Алексс» выступают бизнесмены Олег и Владимир Чекалины. О себе компания сообщает, что за последние 11 лет выполняло для МИДа работ на общую сумму более 400 миллионов долларов США. Среди этих объектов посольства РФ в Новой Зеландии, Бразилии, Танзания, Колумбия, Малайзия и Индонезия. «Новой» не удалось получить комментарий от генерального директора фирмы «Ремстрой-Алексс» Олега Чекалина.

По информации «Новой закупки» по возведению объектов МИДа за рубежом проходят в формате закрытого аукциона, заказчиком выступает департамент капитального строительства и собственности за рубежом. Участвовать в конкурсах могут лишь компании, обладающие лицензиями ФСБ и Службы внешней разведки. В ответе «Новой газете» пресс-служба Счетной палаты подтвердила эту информацию.

Начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов на вопросы «Новой» о том, как проводятся закупки МИДа по капитальному строительству за рубежом, ответил лаконично: «Жалоб на закупки МИД России за рубежом в 2017 году в ФАС России не поступало».

В пресс-службе Счетной палаты, куда «Новая газета» обратилась с запросом заверили: «информация об объемах выполненных работ на каждом объекте строительства и фактическом использовании средств федерального бюджета находится на постоянном контроле».