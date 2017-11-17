СМИ сообщили о падении метеорита на границе России и Финляндии

В небе над Лапландией произошло падение светящегося объекта, который можно назвать метеоритом. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на сообщения спасательных служб.

Падение небесного тела могли наблюдать жители российских северных городов, таких как Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Североморск, Никель и Печенга. Момент взрыва летящего объекта попал на камеры очевидцев.

Место падения точно не известно, предварительно называют границу России и Финляндии, окрестности хвостохранилища рядом с Апатитами и Волчью тундру.

Специалисты предполагают, что объект принадлежал метеоритному потоку Леониды, который достигнет максимума активности в ночь на 18 ноября. В разные годы Леониды вызывали метеоритные бури, последняя была в 2001 году.

Историки утверждают, что самый яркий поток Леониды наблюдался в 1883 году. Тогда очевидцы говорили, что по своей частоте метеоры напоминали падение снежных хлопьев.