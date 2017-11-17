Арендодатель в Кемерово решил выселить штаб Навального

Руководство делового центра «Томь», в котором находится кемеровский штаб оппозиционного политика Алексея Навального, расторгло договор аренды. Об этом глава штаба Ксения Пахомова заявила изданию «Сибирь.Реалии».

«Администрация говорит арендодателям, что если они нас не выселят, то у них будут проблемы и что они не выиграют ни один суд. Сейчас мы ищем новые варианты, с этим в нашем городе очень сложно», — сказала Пахомова.

По словам сторонницы Навального, потенциальные арендодатели отказываются заключать договоры, в том числе из-за страха, что их «сожгут». Она также добавила, что помещение они должны освободить до 10 декабря.

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Ранее Пахомава также заявляла о давлении местных властей на свою семью. Ее молодого человека Александра Степанцова пытались отчислить из университета за «хвост» по практике.

Пахомова также написала в твиттере, что ее маму уволили с поста директора школы искусств №50. Девушка связала инциденты с тем, что она работает в штабе Навального.