Путин заявил о необходимости менять систему закупок для учреждений культуры

Президент России Владимир Путин считает, что в стране необходимо поменять систему закупок для учреждений культуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вот эти открытые конкурсы (…) по всем заданиям, по всем пунктам, они, конечно, не уместны, кроме общехозяйственных вещей — скрепки, шторы, стулья, — это можно вполне покупать на открытых конкурсах», — сказал Путин.

Президент страны также отметил, что все, что связано с творчеством «вот это прокрустово ложе, которое не укладывается и уложить туда невозможно».

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что закупки в сфере культуры являются одной из наиболее коррумпированной областью госзакупок.

Заявление было сделано после того, как началось «дело Кирилла Серебренникова». Режиссера обвиняют в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на проект «Платформа». Сам деятель культуры все обвинении отрицает.