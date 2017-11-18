В Великобритании четыре человека погибли из-за столкновения легкомоторного самолета с вертолетом

В результате столкновения легкомоторного самолета с вертолетом в британском графстве Бакингемшир погибли четыре человека. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на представителя местной полиции.

По данным полиции, двое из погибших находились в вертолете, еще двое — в самолете. О причинах столкновения не сообщается.

Накануне легкомоторный самолет и вертолет, которые вылетели из авиапарка у города Хай-Уайкомб, столкнулись над лесным массивом в районе деревни Уаддесдон.