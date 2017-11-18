СК возбудил уголовное дело после перестрелки в «Москва-Сити»
Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в ресторане на территории комплекса «Москва-Сити», в результате которой шесть человек получили ранения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по ч.3 ст. 30 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).
«На территории комплекса „Москва-Сити“ между неустановленными посетителям центра и сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — уточнили в СК.
В ведомстве добавили, что нападавшие скрылись с места преступления.
Ранее стало известно о стрельбе на территории комплекса «Москва-Сити», которая возникла из-за конфликта по поводу парковки.
Сообщалось, что охранник сделал замечание людям на автомобиле Mercedes, которые нарушили правила парковки. К ним присоединились еще люди, после чего и началась стрельба.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Двое из них — сотрудники Росгвардии.