СК возбудил уголовное дело после перестрелки в «Москва-Сити»

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в ресторане на территории комплекса «Москва-Сити», в результате которой шесть человек получили ранения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 30 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).

«На территории комплекса „Москва-Сити“ между неустановленными посетителям центра и сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что нападавшие скрылись с места преступления.

Ранее стало известно о стрельбе на территории комплекса «Москва-Сити», которая возникла из-за конфликта по поводу парковки.

Сообщалось, что охранник сделал замечание людям на автомобиле Mercedes, которые нарушили правила парковки. К ним присоединились еще люди, после чего и началась стрельба.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Двое из них — сотрудники Росгвардии.