Умер советский баскетболист Александр Сальников

Чемпион мира по баскетболу в составе сборной СССР Александр Сальников умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

«Он так и остался обладателем снайперского рекорда чемпионатов СССР, в одном из матчей набрав 66 очков», — говорится в сообщении.

Баскетболист начал карьеру в Краснодаре, где выступал за «Строитель». Главным клубом в карьере Сальникова стал киевский СКА, где он провел 10 сезонов, начиная с 1976 года. В 1975 и 1977 году он выиграл серебро чемпионата страны.

Сальников также выиграл бронзовые медали на Играх 1976 и 1980 годов. В 1974 году он стал чемпионом мира и вошел в пятерку лучших игроков турнира. В 1979 и 1981 годах он выигрывал чемпионат Европы.