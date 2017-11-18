Белый дом обвинил Россию в пренебрежении жизнями жертв химатак в Сирии

В Белом доме заявили, что Россия, наложив вето на продление работы миссии по расследованию химических атак в Сирии, показала, что не ценит жизни жертв этих нападений и не считается с нормами права в области химического оружия. Об этом говорится в сообщении правительства США.

«Наложив вето на продление мандата СМР (Специального механизма расследования), Россия послала чёткий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с использованием химического оружия или не уважает целесообразные стандарты международного поведения в отношении использования такого оружия», — говорится в сообщении.

Поступок России, по мнению Белого дома, продиктован «защитой режима Асада [президент Сирии] и террористов, использующих химическое оружие в Сирии».

В документе отмечается, что жертвами применения химического оружия режимом Асада стали более 100 граждан Сирии, среди них — дети и женщины.

Вашингтон намерен добиться продления расследования, чтобы установить виновного в химических атаках в Сирии.

Накануне во время совещания Совет Безопасности ООН Россия заблокировала предложенный США проект резолюции по химатакам в Сирии. Резолюция США получила 12 голосов «за», а Китай и Египет воздержались.

В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.

Сразу по окончании заседании Япония распространила в СБ проект резолюции о техническом продлении работы СМР. Россия также наложила вето на японский проект о техническом продлении СМР на 30 дней.