В Бельгии суд отложил решение вопроса об экстрадиции экс-главы Каталонии

Суд в Бельгии отложил решение вопроса об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пудчемона и четырех бывших каталонских министров, слушания назначены на 4 декабря. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

Судья посчитал, что «защите необходимо больше времени для того, чтобы изложить все свои доводы в письменной форме».

Как отмечает издание, после следующего заседания процесс может затянуться еще на два месяца.

Ранее МВД Испании заявило, что Карлес Пучдемон в Испании сможет попросить поместить его в одиночную камеру, если власти Бельгии его экстрадируют. До этого Брюссель отправил с Испанию запрос о возможных условиях содержания Пучдемона в случае экстрадиции.

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3 ноября Генпрокуратура Испании предъявила бывшим членам правительства Каталонии обвинения в организации мятежа, неподчинении властям, растрате государственных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее Пучдемон и еще несколько министров уехали в Бельгию. Затем Национальная судебная палата Испании постановила выдать ордер на арест Пучдемона, а также четырех бывших членов женералитета Каталонии.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости Каталонии. Более 90% участников голосования высказались за отделение региона от страны.