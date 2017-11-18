NYT сообщила о попытках зампреда ЦБ организовать встречу Путина и Трампа
Заместитель председателя Центрального банка России Александр Торшин в мае 2016 года пытался устроить встречу президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с ситуацией источников.
Как уточняют собеседники издания, Торшин предлагал организовать ужин для Трампа и Путина, но в штабе Трампа от этой идей отказались. Решение принимал зять Трампа Джаред Кушнер, который также был помощником предвыборного штаба кандидаты в президенты США.
«Хотя встречи никогда не было, просьба Торшина является последним примером того, как российское правительство активизировало свои усилия, чтобы повлиять на кампанию Трампа в прошлом году», — отметила NYT.
Напомним, что Кушнер присутствовал на встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. По ее словам, на встрече она хотела передать информацию о финансировании штаба Клинтон фондом Hermitage Capital. Но Трамп-младший данными не заинтересовался.