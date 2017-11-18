ТАСС: математик Богатов может перейти в статус свидетеля

Преподаватель математики Дмитрий Богатов, обвиняемый в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в столице, может быть переквалифицирован в свидетеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник.

«Богатову в ближайшее время могут изменить статус с обвиняемого на свидетеля в связи с результатами, полученными в ходе [обследования на] полиграфе», — сказал собеседник агентства.

Адвокаты Богатова не подтвердили эту информацию, но и не опровергли ее.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Богатов прошел проверку на детекторе лжи. Как рассказал адвокат Богатова Саркис Дарбенян, специалисты сделали заключение, что Богатов не лгал​, когда утверждал, что у него было алиби. Во время распространения экстремистских сообщений с его компьютера Богатов был в спортзале.

По его словам, следователь сам предложил Богатову пройти исследование на полиграфе.

Напомним, Дмитрия Богатова обвиняют по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых мероприятий. По версии следствия, он призывал людей выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь, используя аккаунт на форуме SysAdmins.ru «Айрат Баширов».