На Ямале по делу о коррупции задержали главу «дочки» «Газпром нефти»

Следственное управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении руководителя дочернего предприятия АО «Газпром нефть», депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, которого подозревают в получении взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитете.

Как рассказали в «Газпром нефти» РБК, задержан генеральный директор компании «Газпром нефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков.

«17 ноября 2017 года в городе Ноябрьск генеральный директор дочернего предприятия АО „Газпромнефть“, являющийся депутатом Законодательного Собрания ЯНАО, получил от лица, действующего в интересах коммерческих организаций, через посредника в качестве коммерческого подкупа деньги в сумме более 1 миллиона рублей за совершение в интересах коммерческих организаций действий, входящих в его служебные полномочия», — уточняется в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица).

Еще одним фигурантом уголовного дела стал посредник, который передавал деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в особо крупном размере). Его фамилия в сообщении также не называется.