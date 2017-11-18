В Москве задержали подозреваемых по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

Четыре человека задержаны по подозрению в покушении на убийство после произошедшей накануне перестрелки на территории комплекса «Москва-Сити». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Москвы.

Ранее МВД сообщило о задержании у дома 48 по Кутузовскому проспекту мужчины, который, предположительно, участвовал в перестрелке в «Москва-Сити».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина был накануне ранен в ходе перестрелки.

По данным ТАСС, всего полиция разыскивала пятерых человек. В Москве объявили план «Перехват».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц). Стрельба на территории комплекса «Москва-Сити» возникла из-за конфликта по поводу парковки.

В результате перестрелки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Анастасия Тороп