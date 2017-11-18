В Краснодаре сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по аварийному участку трассы. Видео

В Краснодаре около 100 сотрудников Госавтоинспекции и ДПС во главе с настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского протоиереем Богданом Черных прошли крестным ходом на аварийном участке автодороги Темрюк-Краснодар, в районе станицы Елизаветинской. Об этом сообщает ТАСС.

В региональном управлении ГИБДД отметили, что крестный ход прошел накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП. Как рассказали агентству в пресс-службе Кубанской митрополии, в нем приняли участие около 200 человек. Среди них был и начальник краевого УГИБДД Александр Капустин.

В митрополии отметили, что крестный ход прошел под звон колоколов передвижной звонницы «по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора».

Кроме того, как сообщает агентство, в субботу во всех храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах.

Отметим, что это уже не первый крестный ход сотрудников ГИБДД на Кубани. В прошлом году крестный ход прошел 19 ноября. Тогда сотрудники Управления Госавтоинспекции Краснодарского края, руководство и инспекторы ДПС краевого центра прошли на аварийном участке автодороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» в районе хутора Ленина.

Напомним, всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В текущем году он приходится на 19 ноября.

Андрей Дубровский