Полицейские задержали жителей чеченского села Кенхи по подозрению в употреблении наркотиков

В ночь на 17 ноября полицейские задержали пятерых жителей села Кенхи Шаройского района Чечни по подозрению в употреблении наркотических средств. Об этом «Кавказ.Реалии» рассказали сами сельчане.

По словам собеседников издания, группа полицейских прибыла в Кенхи ночью 17 ноября. Примерно в 03.00 ночи по московскому времени были задержаны трое жителей села, их доставили в спортзал местной школы. Двоих других сельчан задержали утром 18 ноября.

Жители Кенхи уверены, что причина задержания — это «разнарядка по наркотическим преступлениям». По их словам, подобные операции проходят в каждом районе Чечни. «Таким образом полиция показывает, что они борются с наркоманией», — заявил один из собеседников «Кавказ.Реалии», отметив, что жители видели в руках у полицейских, проводивших обход села, списки, в которых было около 30 имен.

По словам другого сельчанина, задержанных под угрозами и пытками заставляли признаться в том, что они наркоманы.

«Задержанных избили, пытали, электрошокер пускали в ход, чтобы они признались в употреблении наркотиков. Как нам еще сказали, приедет съемочная группа правительственного канала "Грозный", чтобы снять репортаж о том, как полицейские обнаружили наркоманов у нас в селе», — передает издание слова жителя Кенхи.

Еще один собеседник считает, что задержанных публично осудят на сходе односельчан.

«Это же стандартный сценарий: они всю вину признают, покаются. Их родственники извинятся перед главой [Чечни] Рамзаном Кадыровым, что не доглядели», — пояснил кенхинец.

Чеченское село Кенхи стало известно после того, как в апреле прошлого года его житель — Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с критикой местных властей, в частности, он пожаловался на коррупцию в республике.

После этого его дом был сожжен, а семью депортировали из Чечни. Сам Джалалдинов в ноябре бежал из села после угроз со стороны замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров тогда заявил, что житель Кенхи сам «вывез свою семью и имитировал поджог жилища».

В конце мая Джалалдинов записал другое видео, в котором извинился за свои слова. В ответ Кадыров сказал, что Джалалдинов может вернуться в Чечню, где ему «окажут несравнимую заботу».

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В ноябре родственники Джалалдинова сообщили, что он пропал и просил его не искать.