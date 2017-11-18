В Киеве задержали уроженца Чечни по подозрению в причастности к убийству Пола Хлебникова

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве гражданина России по подозрению в причастности к убийству главного редактора русского Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

В сообщении службы говорится, что задержанный — уроженец Чечни, разыскиваемый Интерполом за совершение заказных убийств. В частности его обвиняют в причастности к убийству главного редактора российского издания Forbes гражданина США Пола Хлебникова и заместителя главы – руководителя аппарата Правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах (вероятно, речь идет о бывшем вице-премьере Чечни Якове Сергунине, убитом в 2004 году).

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На Полтавщине сотрудники СБУ также задержали еще одного россиянина, объявленного в международный розыск. Он также — уроженец Ченчи. Ранее его судили за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС.

В 2013 году подсудимый совершил побег из помещения зала суда города Сандвик в Норвегии.

Напомним, первый главный редактор российского Forbes Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года при выходе из редакции. Стрелявших было двое, и они сразу же скрылись.

По делу об убийстве Хлебникова обвиняли уроженцев Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также московского нотариуса Фаиля Садретдинова. В мае 2006 года присяжные полностью оправдали подсудимых, их отпустили из-под стражи. Однако генпрокуратура обжаловала это решение, и в ноябре 2006 года Верховный суд России отменил оправдательный приговор.

На новое рассмотрение дела Казбек Дукузов не явился — и был объявлен в розыск. В 2015 году СМИ сообщили, что Дукузов был обнаружен в Чечне под чужой фамилией.