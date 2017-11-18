Умер один из основателей AC/DC

Умер один из основателей австралийской хард-рок группы AC/DC Малькольм Янг, ему было 64 года. Об этом сообщается на странице группы в фейсбуке.

Участники группы отмечают, что «он был движущей силой группы», «как гитарист, автор песен и мечтатель он был уникальным человеком».

Малкольм Янг и его младший брат Ангус основали группу AC/DC в 1973 году. Малкольм был гитаристом, однако в 2014 году был вынужден оставить участие в группе из-за деменции.

Старший брат Малькольма Янга — Джордж, который также был участником группы AC/DC и ее продюсером, скончался 23 октября в возрасте 70 лет.

Андрей Дубровский