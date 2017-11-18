В Великобритании потерпело крушение крупнейшее воздушное судно в мире

Крупнейшее воздушное судно в мире Airlander 10, которое сами разработчики за характерную форму окрестили «летающей задницей», разбилось в Великобритании, сообщает телеканал ITV News.

По данным издания, авария произошла в графстве Бедфордшир. Летательный аппарат оторвался от причальной мачты и рухнул на поле, его кабина весом 20 тонн оказалась полностью разрушена. На борту дирижабля находилась женщина-член экипажа, ее доставили в больницу.

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Airlander 10 — гибрид самолета и дирижабля, на создание которого, по данным ITV News, было потрачено около 100 миллионов фунтов стерлингов (около 7,9 миллиардов рублей).

Как отмечают разработчики, 92 метровое судно может подниматься на высоту около пяти километров и разгоняться до 148 километров в час. Кроме того, благодаря гелию Airlander 10 способно оставаться в небе до пяти дней, перевозить грузы до 10 т и садиться на воду.

Изначально «большая задница» разрабатывалась как дирижабль-разведчик для американской армии, но в 2013 году США отказались от него из-за сокращения расходов на оборону.

Андрей Дубровский