В Ижевске возбудили уголовное дело из-за спиленного перед встречей с Навальным дерева

В Ижевске полиция возбудила уголовное дело за спиленное дерево на частной территории дома, у которого прошла встреча с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом «Медиазоне» рассказал координатор местного штаба Навального Сергей Урбан.

По словам активиста, его вызвали на допрос в Первомайский отдел полиции, где допрашивали как свидетеля по уголовному делу о незаконной рубке деревьев. Его просили признаться в том, что 10 ноября во время подготовки территории к встрече с Навальным он срубил дерево.

Сам Урбан утверждает, что дерево уже было спилено до прихода активистов — волонтеры штаба Навального, которых он привез на территорию проведения акции, только отнесли его на край участка.

Активист добавил, что на допросы также вызвали нескольких волонтеров, сотрудников штаба, участников и председателя ТСЖ.

Участник ТСЖ Михаил Назаров, собиравший подписи за проведение встречи, был также вызван на допрос. Он рассказал изданию, что работники ТСЖ убрали два «аварийных» дерева перед встречей Навального со сторонниками.

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Ранее суд оштрафовал Урбана на 28 тысяч рублей за проведение встречи с Навальным 11 ноября, которая проходила на территории частного дома и не требовала согласования с местными властями.