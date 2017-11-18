В Волгограде сторонника Мальцева принудительно отправили в психбольницу

В Волгограде полицейские принудительно отправили ранее задержанного активиста и сторонника националиста Вячеслава Мальцева — Анатолия Болтыхова в психиатрическую больницу. Об этом «ОВД-Инфо» сообщили его товарищи.

По словам собеседников интернет-ресурса, Болтыхова задержали 17 ноября, когда он возвращался домой со стоянки, где ремонтировал свои машины. (В ночь перед этим кто-то проколол шины на двух принадлежащих ему автомобилях). Остановивший его сотрудник полиции заподозрил Болтыхова в краже аккумулятора и его доставили в полицию.

Вскоре в отделение приехала бригада скорой психиатрической помощи. Врачи осмотрели активиста и, признав его вменяемым, уехали. Через какое-то время они вернулись и решили его госпитализировать.

Сейчас задержанный, как отмечает «ОВД-Инфо», находится в областном психиатрическом диспансере. По словам Болтыхова, от него требуют подписать некие документы.

Анатолий Болтыхов — сторонник националиста и лидера признанного в России экстремистским и запрещенного движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, а также участник «Русских маршей» и «Прогулок свободных людей» в Волгограде. 5 ноября, во время объявленной Мальцевевым «революции», Болтыхов участвовал в «революционном» шествии в Волгограде.