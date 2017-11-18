«Алроса» решила сократить часть горняков после аварии на шахте в Якутии

Рабочие алмазодобывающего рудника «Мир» в Якутии, принадлежащего компании «Алроса», получили уведомления о предстоящем сокращении. По данным на начало ноября без работы остаются 455 из 1067 человек, трудоустроенных на руднике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самих шахтеров. Эту информацию изданию подтвердил представитель «Алросы».

По данным РБК, компания предложила вакансии 330 сотрудникам, находящимся в вынужденном простое. По словам горняков, «Алроса» собирается в первую очередь сокращать тех, кто откажется перевестись на предложенную работу. При этом собеседники отмечают, что предложенные шахтерам вакансии «и близко не сравнятся с былой работой».

«Зарплаты не хватит даже на ипотеку. Лично у меня, как и у многих, кредиты», — подчеркнул один из рабочих, отметив, что до аварии он был занят на подземных работах, участвовал в спасательной операции, а теперь ему предложили трудоустроиться на поверхности «с зарплатой ровно в половину той, что получал».

Представитель «Алросы» в разговоре с РБК отметил, что «в первую очередь компания старается трудоустроить наиболее социально незащищенных, работников, имеющих большой стаж, тех, кто принимал участие в поисково-спасательной операции на руднике “Мир”, а также работников, имеющих высшее образование и высокую квалификацию».

Напомним, авария на алмазном руднике в городе Мирный в Якутии, принадлежащем компании «Алроса», произошла 4 августа. Причиной произошедшего назвали прорыв воды.

На момент ЧП в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. Еще один шахтер вышел на связь со спасателями на следующий день. Восемь человек, которых так и не удалось найти, погибли, еще один шахтер умер в больнице.

Ростехнадзор назвал виновными в нарушениях правил промышленной безопасности 16 должностных лиц и передал материалы в Следственный комитет.

Экономический ущерб от аварии на руднике «Мир» алмазодобывающая компания оценила в 10–12 миллиардов рублей. Этот рудник обеспечивал около 11% добычи «Алросы». Согласно прогнозу правительства Якутии, в ближайшие три года компании не удастся восстановить производство до текущего уровня.

Андрей Дубровский