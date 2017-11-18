Путин открыл в Ялте памятник Александру III

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника российскому императору Александру III на территории парка Ливадийского дворца в Ялте, сообщило РИА Новости.

Во время выступления Путин отметил, что в период правления Александра III в России начала развиваться промышленность, «было принято прогрессивное для того времени, опережающее практику многих других государств трудовое законодательство», началось строительство Транссибирской магистрали.

Также глава государства напомнил, что при Александре III началось качественное перевооружение российской армии, а также были реализованы кораблестроительные проекты.

«Он считал, что сильное, самостоятельное, суверенное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и традиции, что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям»,— заявил Владимир Путин на открытии памятника Александру III.

На церемонии открытия монумента также присутствовали полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Памятник Александру III выполнен из бронзы. Император изображен сидящим на срубе дерева, опираясь на саблю. Рядом с его фигурой расположился двуглавый орел. А на постаменте выгравирована фраза Александра III: «У России только два союзника — ее армия и флот».

Автором монумента стал народный художник России Андрей Ковальчук. По его словам, его произведение символизирует сильное государство.