СМИ узнали о возможном бегстве президента Зимбабве из своей резиденции

Президент Зимбабве Роберт Мугабе мог покинуть свою резиденцию Blue Roof в столице страны — Хараре, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на телохранителя политика.

Источник издания утверждает, что последний раз президента видели около семи часов утра, с тех пор его телефон недоступен. Один из его племянников сказал Daily Mail, что Мугабе обсуждает с членами семьи добровольную отставку.

По данным газеты, военные, контролирующие ситуацию в стране, выдвинули Мугабе ультиматум — либо он уходит в отставку, либо армия отказывается его защищать, и разъяренная толпа линчует его.

Ранее в субботу сообщалось, что на демонстрацию против Роберта Мугабе в Хараре вышло несколько десятков тысяч человек.

Напомним, в ночь на 15 ноября в Зимбабве фактически произошел государственный переворот. Военные заняли ключевые позиции в городе, задержали президента страны Роберта Мугабе, его жену Грейс, а также министра финансов Игнейшуса Чомбо.

93-летний Роберт Мугабе руководил страной с 1988 года. Он родился в Южной Родезии, бывшей на тот момент британской самоуправляемой территорией.