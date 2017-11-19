ABC News узнал о планах США выделить Украине 47 млн долларов на летальное оружие

Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту страны Дональду Трампу выделить украинским властям 47 миллионов долларов на закупку американского летального оружия, в том числе на противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом ABC News рассказал представитель Госдепартамента США.

По словам собеседника телеканала, инициатива направлена на «сдерживание агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов».

При этом бывший чиновник и советник администрации президента США Дональда Трампа считает, что продажа Украине оружия только разожжет напряженность в регионе и усугубит хрупкие отношения Америки с Россией.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом США согласовал поставку Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. Однако официальный представитель администрации президента страны Майкл Энтон тогда не подтвердил эту информацию.

19 сентября стало известно, что сенат США одобрил законопроект, предполагающий выделение 500 миллионов долларов на поддержку Украины в сфере безопасности, в частности, позволяющий предоставить летальное оружие Украине в целях обороны страны.

До этого Бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков объявило тендер на закупку нелетального оружия для Украины.