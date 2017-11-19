Застреливший предполагаемого убийцу Кеннеди мог знать о подготовке покушения на президента

Застреливший единственного подозреваемого в убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальда — Джек Руби мог заранее знать о подготовке покушения на Кеннеди. Это следует из документов, опубликованных Национальным архивом США. Внимание на это обратил телеканал CBS News.

Документ содержит показания информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Боба Вандерслайса, который утверждает, что за несколько часов до убийства Кеннеди с ним связался Джек Руби, который впоследствии застрелил совершившего покушение на Кеннеди Ли Харви Освальда. По словам информатора ФБР, Джек Руби предложил ему сходить на президентский парад и «посмотреть фейерверки» на пути следования кортежа главы государства.

«Он (информатор ФБР, — ред.) был с Джеком Руби и во время стрельбы стоял на углу здания почти перед Техасским школьным книгохранилищем. После выстрелов Руби молча отправился в сторону здания Dallas Morning News», — отмечается в документе. Эти сведения информатор передал ФБР спустя 14 лет после убийства Кеннеди — в апреле 1977 года.

Ранее Национальный архив США опубликовал новую порцию документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди. Первая партия, состоящая из почти 3 тысяч документов, была опубликована в конце октября.

Напомним, что в конце октября истек срок в 25 лет по рассекречиванию архивных документов об убийстве американского президента.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас, штат Техас. Главу государства ранили выстрелом из снайперской винтовки. Единственным подозреваемым по делу об убийстве американского лидера стал Ли Харви Освальд, которого через два дня после смерти президента, в полицейском участке застрелил владелец ночного клуба в Далласе Джек Руби.