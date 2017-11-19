Перестрелка в «Москва-сити» произошла между бойцами Росгвардии и охраной бизнесмена из списка Forbes

К произошедшей накануне перестрелке на парковке столичного комплекса «Москва-сити» причастна охрана бывшего совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева, занимающего 82-е место в списке богатейших бизнесменов России по оценке Forbes. Именно его телохранители вступили в конфликт с сотрудниками ФГУП «Охрана» Росгвардии. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве и собеседника, знакомого с материалами уголовного дела.

По его словам, как удалось выяснить следователям, инцидент произошел на парковке возле башни «Око». Сотрудники ЧОП, встречавшие гостей, попросили водителя черного Mercedes убрать неправильно припаркованный автомобиль, мешавший проходу гостей. Из припаркованных Toyota Land Cruiser и Mercedes Benz ML вышли несколько мужчин, которые выступили на стороне водителя Mercedes.

Телохранители Юшваева вступили в конфликт с отрядом Росгвардии, который охранял предпринимателя из Измайлово Дмитрия Павлова, отмечавшего в ресторане свой 50-й день рождения. В результате произошла перестрелка, заключил собеседник.

Следственный комитет возбудил по факту инцидента уголовное дело по части 3 статьи 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Правоохранители задержали шестерых предполагаемых участников перестрелки.

Перестрелка в столичном комплексе «Москва-Сити» произошла вечером накануне. По данным источника РБК, после инцидента двое сотрудников ФГУП «Охрана» были госпитализированы с огнестрельными ранениями в городские больницы, еще четверо мужчин с огнестрельными ранениями были доставлены в близлежащие медицинские учреждения.