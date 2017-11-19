В Москве полиция пришла на футбольный турнир памяти погибших антифашистов

В Москве сотрудники полиции пришли на турнир по мини-футболу памяти погибших антифашистов. Об этом сообщают сами участники турнира в Telegram-канале.

По словам очевидцев, на территорию спортивного центра заехал полицейский автобус. Правоохранители проверяют документы собравшихся, из спортивного центра никого не выпускают.

Полицейские задержали находившуюся в спортзале девушку, ее для выяснения личности везут в отдел полиции. У нее не оказалось документов. Также был задержан сотрудник спорткомплекса, где проходил турнир, отмечают антифашисты.

Очевидцы утверждают, что в проверке принимают участие оперативники главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

На фотографиях, опубликованных участниками турнира, видно, что на территории спорткомплекса находится около десяти полицейских.