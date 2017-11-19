Путин расширил для банков основания для отказа в валютных операциях

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о валютном регулировании и контроле. Согласно закону, для банков расширяются основания отказывать клиентам в проведении валютных операций, сообщается на сайте Кремля.

В частности, теперь банки могут отказывать в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства, а также если клиент не представит все необходимые документы, или же эти документы окажутся недостоверными или несоответствующими установленным требованиям.

Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только в случае подозрения, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Кроме того, поправки вводят дополнительное наказание за нарушение должностным лицом валютного законодательства. Первое нарушение будет грозить штрафом, повторное нарушение — дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет.