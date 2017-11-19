СПЧ рекомендовал Совфеду отклонить законопроект о СМИ-иноагентах

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обнаружил ряд существенных недостатков в законопроекте о СМИ-иноагентах и посоветовал Совету Федерации вернуть его обратно в Госдуму. Об этом говорится в проекте экспертного заключения СПЧ, которое сейчас проходит процедуру заочного голосования, сообщает ТАСС.

В частности, как отмечает агентство, в СПЧ обратили внимание, что в законопроекте указано только одно основание для признания иностранного СМИ, работающего в России, иноагентом — наличие у него финансирования из-за рубежа.

«Совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников (доходы от рекламы, подписки, продажи прав и т. д.). Следовательно, любое иностранное СМИ может быть признано выполняющим функции иностранного агента совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции Российской Федерации», — отмечают в СПЧ.

Также в СПЧ считают невозможным возлагать на СМИ-иноагенты обязанности, предусмотренные законом об НКО-иноагнетах, поскольку регулирование их деятельности выходит за пределы предмета регулирования закона об некоммерческих организациях. Ведь иностранные СМИ могут быть не только некоммерческими организациями, но также физическими лицами и коммерческими организациями, — пояснили авторы заключения.

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16 ноября стало известно, что Минюст России направил уведомления о возможном признании иноагентами редакциям телеканалов CNN и «Настоящее время», радиостанции «Голос Америки», и проектам «Радио Свободы» — «Idel.реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Фактограф», «Сибирь.Реалии» и «Маршо радио» на чеченском языке, а также татаро-башкирской службе издания.

Ранее, 15 ноября, Госдума приняла поправки в закон об НКО, которые позволяют относить зарубежные СМИ к категории иностранных агентов.

Напомним, парламентарии стали обсуждать идею внесения зарубежных СМИ в реестр иноагентов после того, как Минюст США потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иноагента в стране. В противном случае Минюст США обещал арестовать руководителя российского телеканала вместе со всеми счетами компании.