Президента Зимбабве отстранили с поста главы правящей партии

Президента Зимбабве Роберта Мугабе, задержанного военными, отстранили с поста главы правящей партии страны — Зимбабвийского африканского национального союза (ZANU-PF). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на членов партии.

По словам собеседников агентства, пост Мугабе занял Эммерсон Мнангагва, до 7 ноября занимавший должность вице-президента страны (был отстранен).

Associated Press также сообщает, что ZANU-PF призвал Мугабе добровольно уйти с поста президента страны до полудня 20 ноября. В противном случае, будет запущен процесс импичмента.

На пост главы государства представители партии предложили Эммерсона Мнангагву, отмечает агентство. Отметим, что ранее газета The New York Times называла его в качестве претендента на пост президента Зимбабве.

Ранее СМИ сообщили о возможном бегстве президента Зимбабве Роберта Мугабе из своей резиденции в столице страны— Хараре, в которой он находился «под охраной» армии Зимбабве.

Напомним, в ночь на 15 ноября в Зимбабве произошел государственный переворот. Военные задержали президента страны Роберта Мугабе, его жену Грейс, а также министра финансов Игнейшуса Чомбо.

93-летний Роберт Мугабе руководил страной с 1988 года. Западная пресса называла его «старейшим диктатором мира».