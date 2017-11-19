Правительство Японии заявило о планах выращивать клубнику на Курилах

Правительство Японии приступило к рассмотрению плана выращивания клубники тепличным способом на Южных Курилах в рамках совместной экономической деятельности с Россией. Об этом сообщает газета Yomiuri.

В правительстве считают, что производство клубники на Южных Курилах может стать ключевым шагом для развития местной промышленности. Отмечается, что подобным способом японцы выращивают клубнику на острове Хоккайдо, где климат наиболее близок к Курилам.

Согласно предварительному плану, Япония займется строительством теплиц и предоставит необходимые технологии культивации. Предполагается, что организовать производство помогут местные власти и жители островов.

По мнению японского правительства, проект может оказаться прибыльным даже с учетом затрат на транспортировку ягод с островов для последующей продажи.

В то же время газета отмечает, что при реализации проекта страна может столкнутся с рядом трудностей, в частности, касающихся юридических разногласий и необходимости урегулировать вопрос налогообложения.

Отметим, что ранее Япония уже занималась организацией тепличных хозяйств в России. Подобный комплекс российско-японское предприятие JGC Evergreen построило на территории опережающего развития (ТОР) в Хабаровске. Сейчас там выращивают овощи. В 2018 году компания планирует начать строительство теплицы для выращивания клубники.

Ранее в апреле японский премьер-министр Синдзо Абэ прибыл с визитом в Россию. По итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным они договорились о совместной деятельности на Курильских островах. В частности, стороны договорились начать совместные проекты в сфере сельского хозяйства, туризма и энергетики.

В сентябре Синдзо Абэ призвал Путина заключить мирный договор с Японией. Он назвал возникшую между двумя странами ситуацию «ненормальной», отметив, что СССР и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.