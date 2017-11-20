В Совфеде заявили о готовности рассмотреть замечания СПЧ по закону о СМИ-иноагентах

Совет федерации готов рассмотреть обращение Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), рекомендовавшего доработать закон о СМИ–иноагентах. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«У нас нет письма СПЧ, но если оно поступит в Совет федерации до заседания комитета во вторник, то будет внимательно рассмотрено при обсуждении соответствующего закона», — приводит его слова РИА Новости.

Читайте также Подвиг агента Симоньян. Как американцы запретили свободные СМИ в России

Накануне СПЧ подготовил проект экспертного заключения на закон о СМИ–иноагентах, обнаружив в нем ряд существенных недостатков, и предложил отправить документ на доработку. В частности, СПЧ обратил внимание на то, что закон приравнивает СМИ к иноагентам только на основании наличия иностранного финансирования. При этом «совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников». Также СПЧ указал на процедурные нарушения при принятии Госдумой закона.

15 ноября Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении, депутаты одобрили его единогласно. Документ позволяет признавать иноагентами СМИ, которые имеют иностранное финансирование. Решение об этом будет принимать Минюст России. Законопроект был разработан в качестве ответа на требование США к телеканалу Russia Today зарегистрироваться на территории страны как иностранный агент.