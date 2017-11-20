В Германии демократы отказались создавать коалицию с блоком Меркель

Свободная демократическая партия (СвДП) Германии вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и «зелеными», сообщает Spiegel. Это произошло в ночь на 20 ноября после 12-часовых переговоров о формировании коалиции.

Одним из спорных вопросов оказался, в частности, вопрос миграции. Глава СвДП Кристиан Линднер заявил, что его партия были бы вынуждены отказаться от своих принципов, поэтому для нее «лучше не управлять, чем делать это неправильно».

«Оказалось, что у четырех партий нет общего видения развития страны и общей базы доверия, которая была бы основой стабильного правительства. Мы не знаем, с какими вызовами столкнутся Германия и Европа в будущем, но если мы по очевидным вопросам не можем определить позиции, то что говорить о будущем», — отметил Линднер.

Он добавил: «Мы не обвиняем наших партнеров в том, что они отстаивают свои позиции, но мы делаем то же самое».

Замглавы партии Социал-демократическая партия (СДПГ) Ральф Штегнер заявил, что его фракция не будет участвовать в формировании правительства и останется в оппозиции даже после провала переговоров. «Исходные позиции остались прежними: у нас нет мандата на “большую коалицию”, она провалилась», — сказал он.

Spiegel отмечает, что впервые за 19 лет нахождения у власти канцлер Германии Ангела Меркель столкнулась с сильнейшим кризисом правительства. Она выразила сожаление о срыве переговоров по созданию правительства и пообещала доложить о случившемся президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

«Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — сказала Меркель, отметив, что члены ее партии «до последнего пытались найти решение».

Меркель подчеркнула, что Христианско-демократический союз, лидером которого она является, «возьмет на себя ответственность за эту страну даже в трудные времена и будет действовать ответственно».

После провала переговоров доступными остаются два пути, пишет Spiegel. Это либо правительство меньшинства (впервые в истории Германии) или новые выборы (которые еще никогда не объявлялись так быстро).

Однако партия «зеленых» уже отказалась состоять в правительстве меньшинства. Ее представитель в интервью телеканалу ZDF заявил, что «Германии необходимо прочно стоящее на ногах правительство, а для этого надо получить большинство в парламенте. Если Свободная демократическая партия (СвДП) подтвердит свой отказ от участия в правительстве большинства, не знаю, как можно будет сформировать меньшинство» (цитата по Интерфаксу).

Предыдущие выборы в Бундестаг прошли 24 сентября. На них победил блок христианско-демократических партий ХДС/ХСС, набрав 33% голосов. На втором месте оказалась «Социал-демократическая партия Германии» (20,5% голосов). Свободная демократическая партия набрала 10,7%. Всего в выборах участвовали 42 партии. Для того, чтобы пройти в парламент, необходимо набрать 5% голосов избирателей.