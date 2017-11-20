«Вести недели» показали отрывки встречи Путина с деятелями культуры

Телеканал «Россия-1» опубликовал выдержки встречи президента России Владимира Путина с деятелями культуры на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходил с 16 по 18 ноября.

В разговоре приняли участие артист балета Николай Цискаридзе, народный артист России Денис Мацуев, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, дирижер Юрий Башмет и другие.

Одной из тем обсуждения стала проблема передачи творческих вузов в ведение Министерства образования. В частности, Цискаридзе заявил, что стандарты, которые присылает министерство, «не соответствуют нашим профессиям, и мы вынуждены подстраиваться под то, что нас никак не устраивает».

«Когда придумывали балет в Российской империи, никто никогда не думал, что придут чиновники и скажут, что вы должны учить балерину или музыканта точно так же как слесаря или юриста, или как доктора, потому что у всех профессий свои особенности», — отметил Цискаридзе.

Его поддержала замглавы правительства Ольга Голодец. «Сегодня это катастрофическая проблема (…) У нас в одной группе нормативов оказались вузы здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и так далее», — сказала она.

Путин заявил, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. «Я сейчас не хочу сказать, что это окончательное решение, но в целом я с вами согласен», — сказал он, добавив, что решение не будет приниматься в спешке и суете.

«У нас учатся студенты из разных стран — у нас учатся из Японии, например, чудесные студенты, у нас учатся из США, при всех сложностях, какие есть (…) У нас церковно-исторический класс», — рассказал Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина

«То есть вы их правильному учите, да? (…) Китай нас не очень беспокоит сегодня, а этих (студентов из США, — ред.) учите как следует», — отметил президент.

На просьбу деятелей культуры ориентироваться на советские стандарты обучения, Путин ответил: «Вспомнил [императора] Александра Первого, который, когда взошел на трон, сказал: ”Все будет, как при бабушке”».

Ректор ВГИКа Владимир Малышев попросил Путина найти время в сентября 2019 года, чтобы посетить и поздравить ВГИК со 100-летием. Глава государства напомнил про президентские выборы: «У нас в марте [2018-го года] выборы». «Владимир Владимирович, от добра добра не ищут», — ответил Малышев.

В неформальной обстановке, сообщает телеканал, нашлось время поговорить с президентом о взаимоотношениях политики и культуры. «Я, знаете, о чем сейчас подумал? Между деятелями искусства и политики есть такой скрытый симбиоз, мы не можем друг без друга: вы мосты строите, мы сжигаем, вы опять строите, мы опять сжигаем. Всем есть чем заниматься, все при деле. Это очень хорошо», — сказал Путин.

Накануне Colta опубликовало «черный список» нежелательных гостей Петербургского культурного форума, подписанный, по данным издания, первым заместителем министра культуры России Владимиром Аристарховым. В списке, в частности, фигурирует художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Позднее министр культуры Владимир Мединский заявил, что информация о «черном списке» выглядит как «анекдот».