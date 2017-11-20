В американской тюрьме умер осужденный за серию убийств Чарльз Мэнсон. Ему было 83 года, сообщает Associated Press.

Накануне Мэнсона перевели из тюрьмы в больницу в связи с ухудшением состояния. Про данным издания TMZ, у Мэнсона обнаружили внутреннее кровотечение, но его состояние было слишком тяжелым для проведения операции.

Чарльз Мэнсон — один из наиболее известных преступников XX века. В 1969 году он и три его сообщницы, состоявшие в коммуне «Семья», убили семерых человек. Среди жертв банды — актриса Шэрон Тэйт, супруга режиссера Романа Полански. В момент гибели девушка находилась на девятом месяце беременности.

Мэнсона и его сообщниц приговорили к смертной казни, однако после временной отмены высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году, приговор Мэнсону заменили на девять пожизненных сроков.

Осенью 2014 года власти Калифорнии выдали Мэнсону специальное резрешение на заключение брака с 26-летней поклонницей Эфтон Элай Бартон. Девушка заявляла, что считает Мэнсона невиновным. До ареста в 1969 году Мэнсон был женат дважды, у него четверо детей.