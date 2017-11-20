Представители бизнеса пожаловались Путину на Медведева из-за новых сборов

Представители бизнеса написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на новые сборы, прописанные правительством в проекте трехлетнего бюджета. Из-за них только в 2018 году бизнесу придется доплатить бюджету больше 100 млрд руб. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо.

Документ подписали президенты четырех бизнес-объединений — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП) и «Опоры России».

Они отмечают, что новые сборы нарушают договоренности о моратории на рост налоговой нагрузки, который президент ввел в 2014 году вплоть до конца 2018 года. По их словам, с тех пор появилось множество платежей и сборов, которые формально налогами не являются.

В проекте трехлетнего бюджета вводится сразу три новых платежа: пошлины на импорт станков и оборудования, утилизационный сбор (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, инвестиционный сбор (25%) в морских портах.

Представители бизнеса предупреждают, что новые сборы неизбежно приведут к сокращению инвестиций, к росту цен на средства производства и на конечную продукцию практически по всем отраслям.

Сам премьер-министр Дмитрий Медведев в начале 2017 года поручил министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, предусматривающих новые платежи, пока не будет принят закон о них, напоминают авторы письма.

Президент «Опоры России» Александр Калинин напомнил «Ведомостям», что Путин и сам нарушал свое обещание, подписывая законы об увеличении налоговой нагрузки. В частности, власти ограничили возможности бизнеса уменьшать на размер убытка базу налога на прибыль, отменили мораторий на изменение кадастровой стоимости недвижимости с 2018 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос газеты. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова сказала, что ей не известно о письме.