РБК узнал об убытке «Роснефтегаза» в 167 млрд руб. из-за приватизации «Роснефти»

Холдинг «Роснефтегаз», на балансе которого находятся принадлежащие государству акции нефтегазовых компаний, отчиталась об убытке в 167–170 млрд руб. от приватизации «Роснефти». Об этом сообщает РБК, которому удалось ознакомиться с бухгалтерской отчетностью «Роснефтегаза» за 2016 год.

Продажа 19,5% «Роснефти» отражена сразу в четырех строках отчета о прибылях и убытках госкомпании. Перевод 692,4 млрд руб. в бюджет (такую сумму заплатил за акции «Роснефти» консорциум компании Glencore и суверенного фонда Катара) отражен в составе прочих расходов, что и позволило показать чистый убыток.

Издание отмечает, что этот убыток дал госкомпании возможность не платить дивиденды в 2017 году, на которые рассчитывал Минфин. Опрошенные РБК эксперты отметили, что у компании была альтернатива — перечислить в бюджет 692,4 млрд руб., полученные за пакет «Роснефти», как дивиденды от «Роснефтегаза». Тогда бы «Роснефтегаз» показал прибыль по итогам 2016 года, это позволяло бы Минфину претендовать на дивиденды госкомпании.

В Минфине не ответили на запрос РБК, в Росимуществе отказались от комментариев. В Счетной палате заявили, что не проводили проверку бухгалтерской отчетности «Роснефтегаза».

В декабре 2016 года консорциум компании Glencore и суверенного фонда Катара приобрел 19,5% акций «Роснефти» за 692 млрд руб. В сентябре 2017 года китайская энергетическая компания China Energy Company Limited (CEFC) стала владельцем 14,16% акций «Роснефти». Этот пакет CEFC за $9,1 млрд выкупила у консорциума из швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority. При этом QIA и Glencore сохранили пакеты акций «Роснефти» в 4,7% и 0,5% соответственно.