Россияне назвали главным минусом Путина отсутствие заботы о простых людях

Больше всего россиянам не нравится в президенте России Владимире Путине отсутствие заботы о простых людях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проведенный в октябре опрос «Левада-центра». Респондентам задавали открытый вопрос о том, что им больше всего не нравится в президенте. Они сами предлагали варианты ответа, которые социологи объединяли в один.

15% опрошенных считают, что глава государства «не заботится» и «забыл о простых людях». Еще 10% уверены, что он находится под влиянием своего окружения и «мягок по отношению к министрам». 7% опрошенных упрекнули Путина в отсутствии борьбы с коррупцией. Кроме того, россиянам не нравится президент из-за бедности и низких зарплат, невыполнения обещаний и лжи, кризиса, авторитарности, а также из-за развода с женой. 20% россиян считают, что у Путина нет недостатков.

Больше всего Путин привлекает решительностью, мужественностью, твердостью, спокойствием, уверенностью в себе и тем, что он является «настоящим мужиком» (19%). На втором месте в этом списке оказалась проводимая президентом внешняя политика (18%), далее следуют опыт в политике и лидерские качества (16%), ум (15%), обаяние и чувство юмора (9%), порядочность (7%), внешний вид (6%), патриотизм (4%) и возвращение Крыма (2%).

«Левада-центр» также представил ежегодную оценку россиян деятельности Путина по 10-балльной шкале. С 2014 года она не меняется и составляет 7 баллов. Вместе с тем у респондентов выросла уверенность в том, что он несет ответственность за проблемы, стоящие перед страной. В январе 2016 года число таких людей составляло 43%, а в октября 2017 года — 55%.