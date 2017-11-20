В Зимбабве 93-летний президент отказался уходить в отставку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался уходить со своего поста, потому что не считает, что для этого есть повод. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление президента.

По его словам, он выступит в декабре на конгрессе правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU PF) в качестве председателя.

Президент также считает, что захват телеканала военными и его заключение под домашний арест не представляют угрозу конституции страны. Мугабе уверен, что граждане Зимбабве смогу урегулировать кризис мирным путем.

Ранее AFP сообщило о готовящейся отставке президента Зимбабве. Покинуть свой пост Мугабе призвали в ZANU PF, а на его место выдвинули бывшего вице-президента страны Эммерсона Мнангагву.

Напомним, в ночь на 15 ноября в Зимбабве произошел государственный переворот. Военные задержали президента страны Роберта Мугабе, его жену Грейс, а также министра финансов Игнейшуса Чомбо.

Причиной переворота стало отстранение вице-президента Мнангагвы от должности вице-президента и желание Мугабе назначить на его должность свою жену — Грейс Мугабе.

Роберт Мугабе, которому в 2017 году исполнилось 93 года, возглавляет страну с 1980-х годов. Западная пресса называла его «старейшим диктатором мира».