В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды криминальных субкультур

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на пропаганду криминальной субкультуры в интернете и СМИ, сообщает ТАСС.

Правки могут внести в законы «О СМИ» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Речь идет о запрете распространения «информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения». Депутаты предложили дать право Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.

«Сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — сказал сенатор Антон Беляков.

По его мнению, в России существует неформальное молодежное сообщество, которое пропагандирует среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия.