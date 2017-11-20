Мать и сестра полковника Захарченко уехали из России

Мать и сестра бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко покинули Россию, сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в телеграм-канале ведомства.

«Мать (Захарченко) уехала в Израиль, сестра — в Турцию. Оттуда они делают отдельные попытки еще как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют», — сказал Куренной.

Ранее об этом сообщал источник РИА Новости. По словам источника агентства, они решили уехать из страны из-за «сложившейся ситуации», постоянных обысков и других обстоятельств, связанных с уголовным делом.

В понедельник, 20 ноября, Дмитрий Захарченко в суде не признал свою вину. По его словам, ни он сам, ни его родные не нарушали закон.

Ранее мать и сестра Захарченко утверждали, что 120 млн долларов, обнаруженные следователями при обысках, им подкинули.

Напомним, Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взятки в размере семи миллионов рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Позднее Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток. В его отношении возбудили еще одно уголовное дело, которое было объединено с основным.

У Захарченко и членов его семьи были обнаружили более 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма.