В России создали базу иностранных террористов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) создала базу данных об иностранных террористах. Передает ТАСС слова главы МИД России Сергея Лаврова со встречи в Дипломатической академии Азербайджана.

«Все желающие могут ею пользоваться, и чем шире будет эта база, чем больше разных государств будет участвовать в ней, тем легче будет отслеживать маршруты перемещения тех бандитов, которые сегодня могут с Ближнего Востока оказаться в Центральной Азии, потом в Малайзии», — сказал Лавров.

О том, что в России хотят создать собственную базу террористов, заявлял директор ФСБ России Александр Бортников в июле 2016 года. Он предлагал объединить базы разных стран о террористах.

Одной из проблем создания общей базы Бортников назвал законодательства некоторых стран, которые не позволяют распространять информацию из государственных баз. Бортников также рассказал о создании двух сегментах российской базы данных о террористах.